Büyükşehir ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Akseki ilçe genelinde 51 Mahallede etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 mahalle yolu kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız şekilde kar temizliği ve tuzlama yaparak yolları açık tutmak için yoğun çaba harcadı. Elmalı'da ise öncelikle grup yolları ve mahallelerin yollarını açan Büyükşehir ekipleri, kırsal mahallelerde hayvancılıkla uğraşan çobanların yayla yollarını da ulaşıma açarak hem çobanların hem de hayvanların mağduriyetini giderdi.

Öncelik yolları açık tutmak

Kar yağışından olumsuz şekilde etkilenen Akseki ilçesinde vatandaşlar ve canlıların yaşamını kolaylaştırmak için 24 saat yardıma koşan Büyükşehir ekipleri sorumluluk alanındaki yolları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. İlçe genelinde yaşlı nüfusun ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların yoğun olması nedeniyle güvenli ulaşımın sağlanması, sağlık kurumuna sevk, araç kurtarılması, veteriner ulaşımının sağlanacağı yolların açılması çalışmaları, acil ihbar durumları değerlendirilerek gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Elmalı'da mücadeleye devam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı şehir merkezinde ve mahallerinde de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde mücadeleye devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra karların kapattığı yollar ekipler tarafından açılıyor. Öncelikle grup yolları ve mahallelerin yollarını açan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayvancılıkla uğraşan çobanların yayla yollarını da ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Greyderler yol açıyor

Büyükşehir ekiplerinin Elmalı'daki çalışmaları kapsamında Akçay, Ahatlı, İslamlar, Pirhasanlar, ve Bozhüyük ile Küçüksöğle, Büyüksöğle yayla yolları ulaşıma açıldı. Ahatlı Mahallesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Davut Büyükaydın “Yollarımız Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin greyderiyle açıldı. Her ne kadar hayvanlarımızın yem ihtiyacını yaz aylarında karşılasak da ağıllara taşımakta güçlük çekiyorduk. Artık o engelde kalmadı” dedi.

İslamlar Mahalle Muhtarı Bilal Karakaya ise Elmalı şehir merkezine 25 km uzaklıkta olduklarını belirterek, “Rakım olarak da birçok mahalleden yüksekteyiz. Bu nedenle burada birçok mahalleden fazla kar yağışı oldu. Yollarımız kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz canla başla çalışarak yollarımız ulaşıma açtı. Şu an biraz zorluk çeksek de bu kar önümüzdeki yaz su kaynaklarımıza olumlu yansıyacak. Bereketli olur inşallah'' ifadelerini kullandı.

Ekipler çobanlara yardım ediyor

Antalya'da yoğun kar yağışından etkilenen bir diğer ilçe ise İbradı oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Avasun yolu ve Bel yolu ekiplerin çabalarıyla açıldı. Bu bölgede de hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mağdur olmaması için büyük çaba harcandı. Büyükşehir ekipleri bir yandan yol açarken bir yandan da yol ağlarını açık tutmak için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri bölgedeki hayvancılara ulaştırılmak üzere getirilen saman ve yemleri de çobanlara ulaştırdı.

Naldöken grup yolu açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'de de Naldöken grup yolunun açılması için yoğun çaba harcadı. 19 mahalleyi Antalya-Korkuteli karayoluna bağlayan ayrıca Korkuteli ilçe merkezine uğramadan Burdur ve Bucak'a ulaşım sağlaması açısından da son derece önemli olan yolda ekipler tuzlama çalışması gerçekleştirdi.