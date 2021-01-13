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Büyükşehir fırtınadan devrilen ağaçlara müdahale etti

Antalya genelinde etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle devrilen ağaçlara Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.


Antalya'da hızı saatte 85 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle şehir geneli ve ilçelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler gece boyunca zarar gören onlarca ağaca müdahale etti.


Büyükşehir ekipleri çalışmalarına hava aydınlanınca da devam etti. Devrilme tehlikesi bulunan ağaçlar da budandı. Ekipler emniyet önlemleri altında Konyaaltı Caddesi'nde nostalji tramvay enerji hattında devrilen ağaca hızlı bir şekilde müdahale edildi. Kent merkezinde TRT Caddesi, Yıldız Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Kardeş Kentler Caddesi ve İsmet Gökşen Caddesi'nde devrilen ağaçlar kısa sürede kaldırılarak, trafik güvenliği sağlandı.


Geçen yıllara oranla son yaşanan fırtınada az ağacın zarar gördüğünü söyleyen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yetkilileri, "Ekiplerimiz tehlike yaratabilecek ağaçlara önceden müdahale ederek, derin budama yapmıştı. Bu da riski azalttı" dedi.

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