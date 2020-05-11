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Büyükşehir Güllük Caddesi'ni 40 bin çiçekle süsleyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güllük Caddesi’ni çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güllük Caddesi'ni çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede yaklaşık 40 bin çiçeği toprakla buluşturuyor.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, adeta kenti renkli bir kartpostala çevirmek için orta refüjler, parklar, ana arterdeki alt geçitlerin köprü mazgalları gibi noktalarda binlerce bitkiyi toprakla buluşturuyor. Devam eden çalışmalar kapsamında çiçekleriyle hikayelere konu olmuş binlerce Vinka (Cezayir Menekşesi) Güllük Caddesi'nde boy gösterecek. Çalışmaların aralıksız devam ettiği Güllük Caddesinde yaklaşık 40 bin çiçek toprakla buluşacak.

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