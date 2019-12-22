B?y?k?ehir hastalar?n ya?am kalitesini artt?r?yor

Finike ve Serik'te 4 ki?iye hasta yata?? yard?m? yaparak ihtiya? sahiplerinin y?z?n? g?ld?ren B?y?k?ehir Belediyesi dertlere derman oldu.

B?y?k?ehir Belediyesi Finike Hasyurt'ta fel? rahats?zl??? nedeniyle y?r?yemeyen ve yata?a ba??ml? halde ya?ayan 59 ya??ndaki Ay?e Kapl?'ya hasta yata?? yard?m?nda bulundu. Taleplerine olumlu yan?t verilmesinin mutlulu?unu ya?ayan Ay?e Kapl?'n?n e?i Cemil Kapl?, "E?im B?y?k?ehir Belediyesi sayesinde yer d??e?inde yatmaktan kurtuldu. ?imdi daha rahat edecek" dedi.

B?y?k?ehir Belediyesi Hasyurt Mahallesi'nde ya?ayan zihinsel engelli 40 ya??ndaki K?bra Sar?'ya da tam donan?ml? hasta yata?? temin etti. Hasyurt Mahalle Muhtar? U?ur Kaplan'?n talebiyle harekete ge?en B?y?k?ehir ekipleri, ge?en y?l ge?irdi?i rahats?zl?k nedeniyle sol taraf? fel? olan K?bra'ya hasta yata??n? teslim etti. Sar? ailesi, kanepede yatan k?zlar?n?n tam donan?ml? hasta yata??na kavu?mas?yla b?y?k mutluluk ya?ad?.

Antalya B?y?k ?ehir Belediyesi Serik'te de ihtiya? sahibi 2 ki?iye tam donan?ml? hasta yata?? teslim ederek ya?amlar?n? kolayla?t?rd?. Serik Yeni Mahalle'de y?zde 95 engelli olan, yatalak halde ya?am?n? s?rd?ren Ay?e G?k'e ve Yumaklar Mahallesi'nde de a??r engelli Alzheimer hastas? Adem Kirli'ye yard?m elini uzatan Antalya B?y?k?ehir Belediyesi, tam donan?ml? hasta yata?? yard?m? yapt?.