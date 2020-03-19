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Büyükşehir hizmet binasında ateş ölçerli önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde Korona virüsüne karşı, başlattığı temizlik seferberliğine ek olarak belediye hizmet binası girişlerinde personelin ve vatandaşın ateşini ölçüyor.


Büyükşehir belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı etkin önlemler almaya devam ediyor. Hizmet birimlerinden, kamu binalarına ve toplu taşıma araçlarına kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan büyükşehir belediyesi, hizmet binasına gelen vatandaş ve personelin elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklığını kontrol ediyor.


Bu kapsamda belediye bünyesinde görevli hemşireler belediye giriş kapılarında vatandaş ve personeli karşılıyor, elektronik ateş ölçerle vücut ısısı ölçümünü gerçekleştiriyor. Ölçümler sonucu normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

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