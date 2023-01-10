Büyükşehir ile ILO arasında protokol

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

Antalya Kültür Merkezinde gerçekleşen protokol, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ILO Temsilcisi Emel Akalın ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tarafından imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 33'ü yönetici olmak üzere 2 bin 602 kadın çalışan ile kente hizmet verdiklerini söyledi. Belediye bünyesinde yöneticilik pozisyonu, itfaiye eri, şoför, zabıta gibi birçok meslek grubunda kadınların çalıştığına dikkat çeken Böcek, "Bu protokolü imzalayan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Cinsel taciz, şiddet ve mobbinge karşı mücadele edeceğiz. Türkiye'de diğer belediyelere de öncülük yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise, "Bu imzanın bizlere Antalya'da kadınların sürdürebilir istihdamda daha güçlü olmasını, sayılarının artmasını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bir süreci başlattığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

ILO Temsilcisi Emel Akalı da 190 Sayılı Sözleşme'nin ilk yerel yönetim uygulaması olacağını ve diğer belediyeler ile iş yerlerine öncü olacağını vurguladı.