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Büyükşehir itfaiyesi Mersin'de alevlere müdahale etti

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınının hemen ardından Mersin’in yardımına koşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif görev aldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınının hemen ardından Mersin'in yardımına koşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif görev aldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını için itfaiye desteği gönderdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, yangının hemen ardından yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye varır varmaz, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İki itfaiye aracı, bir arozöz ve bir su ikmal aracıyla bölgede bulunan Antalya İtfaiyesi alevlerle mücadele etti.

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