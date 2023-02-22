Büyükşehir itfaiyesinden AB Projesi eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği (AB) Programı Erasmus + Projesi çerçevesinde ‘İtfaiye Teşkilatında Yangın Çıkış Nedenlerinin Belirlenebilmesi için İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi' düzenlendi.

Avrupa Birliği(AB) Programı Erasmus + Projesi çerçevesinde ‘İtfaiye Teşkilatında Yangın Çıkış Nedenlerinin Belirlenebilmesi için İtfaiyecilerin Mesleki Eğitimi' proje programı Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın koordinesinde ve ev sahipliğinde düzenlenen eğitime, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Polonya'dan Seweryn Gutkowski, Agnieszka Wojciechowska, İrlanda'dan Tony Shevlin, Pete Mc Donnell, Seamus Joyce ve proje ortakları İrlanda ve Polonya'dan itfaiye temsilcileri katıldı.

“Büyükşehir itfaiyesi Antalya'nın gururu”

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın Antalya'nın gururu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “Kahramanmaraş ve 10 ilimizde yaşanan deprem afetinde itfaiye erlerimizin arama kurtarma çalışmalarında gösterdiği özveriden dolayı kutluyorum. Sadece yangın söndürme değil katıldığı bütün olağanüstü afetlerde çok başarılı sınavlar verdi. İki yıl önce Manavgat yangınında 80 bin hektar alan kül oldu, 23 yerleşim yeri yandı. Kısa süre önce Kumluca sel felaketini yaşadık, iki afette de ekipler çok başarılı çalışmalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı insan kaynaklarının sayısını arttırdı, müdahale araçlarından donanımlara kadar en son teknolojileri takip ederek güncelledi” diye konuştu.

“692 personel sahada mücadele veriyor”

Eğitim programında konuşan Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, proje ortaklarına Antalya İtfaiyesi'nin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Antalya genelinde toplam 47 istasyonumuz bulunuyor. Kadromuzu sürekli yeniliyor gençleştiriyor ve güçlendiriyoruz. Son iki yılda İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu 225 itfaiye eri göreve başlarken, bugün itibariyle 692 personel ile hizmet veriyoruz. Kent genelinde yıllık ortalama 13 bin üzerinde vakaya müdahale ediyoruz. İhbar geldiğinde kırsal bölgelerde yerleşim yerinin uzak olduğu noktalara ortalama 9 dakika içerisinde ulaşıyoruz, ilçe merkezlerindeki ihbarlara ise 7 dakikanın altında ulaşıyoruz. Şu anda bu hizmetleri 171 tane itfaiye aracımızla yerine getiriyoruz.”

Eğitim çerçevesinde proje ortakları İrlanda ve Polonya temsilcileri de kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eğitim sonunda yabancı konuklara Hürriyet İstasyonu'ndaki itfaiye araçları ve ekipmanlar tanıtılarak bilgi verildi.