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Büyükşehir İtfaiyesine yüksek teknolojiye sahip 5 yeni araç alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesine yeni arama kurtarma ve yangın söndürme araçları kattı.

Yangın, kaza ve doğal afetlere müdahale edebilecek yüksek teknoloji ile donatılmış 5 yeni araç itfaiye filosunda yerini aldı.


Yangın, kaza ve doğal afetlerde hızlı ve etkin mücadele için var gücüyle çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personel eğitimlerini aralıksız sürdürürken, yeni araçlarla da hareket ve müdahale kabiliyetini geliştiriyor.


Yüksek teknoloji ile donatılmış Scania P320 model 5 adet araç itfaiye araç filosunda yerini aldı. 3 ton su taşıma hacmi ile birlikte etkin ve hızlı müdahale için özel ekipmanların yer aldığı araçlarda havalı köpük sistemi de yer alıyor. Yeni araçların toplam maliyeti ise 7 milyon 190 bin TL.

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