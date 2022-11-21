Büyükşehir izcileri Zeytin Park'ta kamp yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan izcilik faaliyetleri bünyesinde Büyükşehir Belediyesi İzcileri Zeytin Park'ta kamp yaptı

Kampa 11-15 yaş arasındaki 25 izci, lider izciler katıldı. Kampta, doğada kalma, doğayı koruma, kendini koruma gibi eğitimleri alan izciler atölye çalışmaları yaptı, futbol, voleybol, satranç gibi oyunlar oynadı, doğada yürüyüş yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni izci adayları da aileleriyle birlikte Zeytin Park'taki kamp alanını ziyaret etti. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici ve İzci Lideri Ersoy Ünal tarafından izci adayları ve ailelere izcilik ve kamp hakkında bilgi verildi.

“Gerçek izci olmak istiyorum”

İzci adaylarından 11 yaşındaki Nehir Evgen, izciliğe çok merakının olduğunu söyleyerek, “Evimizin önünde çadır kurup kamp kurmayı bile denedim. Çadır hayatını da çok merak ediyorum. Zeytinpark çok güzel bir yer ormanın ve doğanın içindeyiz bu beni daha da heyecanlandırdı. Eğitimleri tamamlayıp gerçek bir izci olmak istiyorum” diye konuştu.

“Doğanın içinde sosyalleşiyoruz”

Büyükşehir'in ilk izcilerinden Emircan Teker, “Kampta cep telefonundan uzak arkadaşlarımızla doğanın içinde sosyalleşme imkânı buluyoruz. El becerilerimiz artıyor, gemici düğümü, sekiz düğüm atmayı öğrendik, doğada tek başına kaldığımızda neler yapabileceğimizi gördük. Ayrıca çadır kurmayı ve içini düzenlemeyi öğrendik. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere sunduğu bu imkan için teşekkür ederim” dedi.

Aday izciler eğitim alacak

İzci Lideri Ersoy Ünal da, “8 hafta sürecek eğitimler sonunda İzci Yemin Töreni düzenlenecek ve adaylar izcilik yemini ederek, 11-15 yaş arasındakilere verilen “izci” rütbesini alacak. Faaliyetler çerçevesinde; çadır kurma, düğüm çeşitleri, doğa yürüyüşü, doğada konfor halinde yaşama, ilkyardım, kampçılık, izcilik komutları, harita ve pusula gibi birçok konuda eğitim verilecek, kamp ve geziler düzenlenecek” diye konuştu.