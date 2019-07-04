Büyükşehir Kaleiçi'nde temizlik seferberliği başlattı

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen Kaleiçi Komisyonu Toplantısı'nda alınan karar gereği Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla tarihi Kaleiçi genelindeki metruk alanlarda temizlik çalışması başlatıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Kaleiçi Komisyon Toplantısı'nda bölgenin trafik, güvenlik, temizlik ve gürültü sorunları ele alınmıştı. Toplantı sonrası ivedi şekilde harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Muhittin Böcek'in talimatlarıyla Kaleiçi'ndeki metruk yapı ve alanlarda temizlik çalışması başlattı.

Metruk alan ve sokaklara temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi'nde yer alan Tuzcular, Barbaros, Kılıçlarsan ve Selçuk Mahallelerindeki metruk halde bulunan 20'ye yakın yapı ve alanda temizlik işlemi yapıyor. Kamyon ve kepçelerle ile boş alanlara giren ekipler, inşaat çöpleri ve ev atıklarının atıldığı yerlerde çalışma yürütüyor. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan metruk alanlar temizlenerek, çıkan atıklar kamyonlar ile tahliye edildi. Ekipler ayrıca ara sokaklar ve boş arsalarda temizlik, süpürme ve yıkama işlemleri de gerçekleştirdi.

Tekiz kaleiçi

Temizlik programı kapsamında metruk alanlarda ve sokaklarda gerçekleşen çalışma ile her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaleiçi'nin tertemiz bir yaşam alanı olması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği uygulamadan oldukça memnun kalan Kaleiçi esnafı da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.