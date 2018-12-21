Büyükşehir Kampüste devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi (AÜ) işbirliği ile düzenlenen ‘Büyükşehir Kampüste' şehir söyleşilerinin dördüncü gününde Kariyer-Staj İmkanları ve Erasmus, Teknoloji Kenti Antalya ve Tarım Kenti Antalya başlıkları ele alındı. Bir dünya kenti olan Antalya'nın çöpünden 60 bin konutun elektriğini ürettiği anlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşilerin dördüncü günün ilk oturumunda öğrencilerin eğitim hayatları süresince ve mezun olduktan sonra en büyük kaygıları arasında yer alan Kariyer- Staj İmkanları ve Erasmus konusu ele alındı. Söyleşilere, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Ergin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Osman Öz, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı ve Kariyer- Gelişim ve Mezunlarla İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel konuşmacı olarak katıldı.

Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Ali Ergin, Büyükşehir Belediyesi İş Danışma Ofisi'nde “Her bireye bir iş teklifimiz var” sloganıyla özel sektör temsilcileriyle iş başvurusu yapan vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüklerini belirtti. İş başvurusu yapan 18 bin 616 kişiden 8 bin 400'ünü ihtiyaçları olan işe yerleştirdiklerini ifade etti.

Staj imkanları ile ilgili öğrencileri bilgilendiren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Osman Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğrencilerin 3 aylık yaz stajı döneminde asgari ücret alarak stajlarını yapmaları için çalışmaların başladığını belirtti. Öğrenciler Avrupa'ya açılıyor

Yurtdışı eğitim ve staj olanakları ile ilgili bilgi veren Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, Avrupa Gönüllü Hizmeti projesiyle 17-30 yaş aralığındaki gençlere Avrupa'da gönüllü hizmet imkanı sunduklarını belirtti. Erkazancı, yurt dışında partner olarak belirlenen engelliler, çocuklarla ilgili STK'larda görev yapmak üzere 25 günlük bir program düzenlediklerini anlattı.

Erçin: “Büyükşehir'den Antalya'ya büyük katkı”

Günün ikinci söyleşisinde Teknoloji Kenti Antalya konuşuldu. Söyleşiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Başkan Danışmanı Mehmet Yiğit konuşmacı olarak katıldı. Antalya'nın dünyaya ev sahipliği yapan bir kent olduğunu ifade eden Bedrullah Erçin, Boğaçayı, Kruvaziyer Liman, Tünektepe, Konyaaltı Sahili gibi vizyon projeleri anlattı. Erçin şunları söyledi; “Kızıllı Entegre Atık Tesisi 25 megavat enerji ile 60 bin konutun elektriğini karşılıyor. Güneş Enerji Santrali ile çiftçilere sulama suyunda elektrik bedava sağlayarak çiftçiye ve toprağımıza sahip çıkıyoruz. Organik ve Yöresel Ürünler Pazarı ile tüketicilerin sağlıklı güvenilir besin ögelerine ulaşabileceği ve çiftçilerin de ürünlerini satabilecekleri bir pazar alanı kazandırıyoruz. Kemer Atıksu Arıtma Tesisi ile Kemer'in 2070 yılına kadar arıtma sorununu çözüyoruz. Ayrıca Antalya'ya kazandırılan diğer arıtma tesisleri ile Antalya'da 1 metreküp atıksu arıtılmadan denize karışmıyor.”

Akıllı şehir ödülü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Yiğit, Antalya'da uygulanan Akıllı Şehir Bileşenlerini öğrencilerle paylaştı. Coğrafi Bilgi Sistemlerimin şehircilik çalışmalarının vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Mehmet Yiğit, Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü etkinliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in “Her Alanda Entegre Akıllı Şehir Uygulaması” ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.