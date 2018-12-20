Büyükşehir Kampüste ile Antalya konuşuluyor

Söyleşilerin üçüncü gününde Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat organizasyonları ile kente kazandırdığı projelerin finansal açıları konuşuldu.

Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği 2 ayrı oturumda “Etkinlikler Şehri Antalya” ve “Ekonomi Şehri Antalya” konu başlıkları ele alındı. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Etkinlikler Şehri Antalya” konulu söyleşiye Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu ile Dış ilişkiler Daire Başkanı Alperen Erkazancı konuşmacı olarak katıldı.

Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti olduğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin de sadece Antalyalılara değil dünyanın dört bir tarafından gelen turistlere de hizmet sunduğunu ifade eden Gaye Doğanoğlu, “Antalya bu yıl rekor kırarak 12 milyon turisti ağırladı. Büyükşehir Belediyesi sadece Antalyalılara hizmet vermesinin yanı sıra 12 milyon turiste de verdiği hizmetle de ülke ekonomisine büyük bir değer kazandırıyor. Örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin büyük önem verdiği Boğaçayı Film Platoları projesi Türkiye'nin en büyük platosu olacak. Dünya çağındaki ünlü oyuncu ve yönetmenlerle çalışma imkanın doğacağı, yaratacağı istihdam ve şehre kazandıracağı hareketle bir cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

“Üniversite öğrencileri çok şanslı”

Antalya'da üniversite okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğuna dikkat çeken Doğanoğlu, “Antalya sanatı doyasıya yaşayabileceğiniz bir kent. Antalya'da sanatı yaşayın. Kentimiz çok prestijli kültür sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Antalya Film Festivali. Bu çok önemli sanat faaliyetinde üniversite öğrencilerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ücretsiz filmlerimizi izleyebiliyor. Bunun yanı sıra 19 ilçemizde film gösterimleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl düzenlenen festival kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nden 12 öğrenci ünlü Macar yönetmen Bela Tarr ile birlikte çalışma fırsatı buldu, film çekti. 56'nci Film Festivalimize şimdiden tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Yine şehrimizin marka festivallerinden bir tanesi de Piyano Festivali. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız da piyano çalıyor. Kendisinin de büyük önem verdiği bir festivaldir. Dünyaca ünlü piyano virtüözleri Antalya'ya geliyor. Ayrıca şehrimizde her Cuma senfoni konserimiz var. Bunun yanında Yörük Festivali ile geleneğimizi öz kültürümüzü yaşatıyoruz” diye konuştu.

Erkazancı: “Kültür şehri Antalya”

Üniversitenin şehir ile bağının güçlü olmasının önemine dikkat çeken Dış ilişkiler Daire Başkanı Alperen Erkazancı da, “Bir şehrin üniversite ile entegrasyonu çok önemli. Üniversite ile yerel yönetim işbirliğinin artması o şehirde entelektüelliğin artması demek. Konyaaltı'nda Proje Ofisimiz var. Yönetim ortaklığından hareketle kurulmuş bir ofis. Amacımız Antalya'yı bu şehirde yaşayan insanlarla yönetmek. Uluslararası etkinlikler, düzenlenen festivaller şehrin marka değerini attıran organizasyonlar. Antalya'nın prestijini daha üst seviyeye çıkaracak önemli değerler. Kültürel alanda Antalya'nın ilerlemesi demek bu şehrin bir kültürünün oluşması demek. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği tüm bu faaliyetler Antalya'nın bir kültür şehri olmasına katkı sunacak” dedi.

Urcu: “Borçlardan mega projelere”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ekonomist Mehmet Urcu ise “Maaşların 5 ay geriden geldiği, elektrik paralarının ödemediği, maaşların ödenmediği, esnafa olan yükümlülüklerin yerine getirilemediği buna karşın da son derece kısıtlı 50 milyon TL gibi yatırımın yapıldığı bir bütçeyle karşı karşıyaydık. Menderes Türel başkanımızın bir yatırım planı ve bütçesi ortaya koymasıyla 5 yıllık zaman içerisinde Antalya'ya finansal sorunların nasıl çözüldüğünü bütçeyle nasıl büyüdüğünü 750 milyon liralardan 3,5 milyar TL'ye bir bütçenin gelmesi, 50 milyon yatırım rakamının 1 milyar gibi seviyelere ulaşması ve mega projelere yer almasını bunun içinde bir vizyon ortaya konmasını tüm Antalyalılar yaşayıp gördüler. Böyle bir tabloyu görmekten gurur duyuyoruz başkanımızın ekibi olmaktan da kıvanç duyuyoruz.”

Cilavdaroğlu: “Antalya'ya 11 Milyar yatırım”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Cilavdaroğlu da üniversite öğrencilerine birlikte olmaktan ve Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini hizmetlerini anlatmak dolayı sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi. 2014'ten sonra Antalya'nın ve ilçelerinin büyük bir değişim yaşadığına dikkat çeken Ahmet Cilavdaroğlu, “2014 yılından sonra Büyükşehir sınırının il sınırı olmasından sonra Antalya büyük bir atılım yaptı. 5 yılda Antalya'da 11 milyar 300 milyon liralık yatırım yapıldı. Büyükşehir 2014 öncesinde toplam bütçesinin yüzde 10'nunu yatırımlara ayırabilirken şu anda yüzde 50'sini yatırıma ayırmış bir belediye var. Bunlar şu demek Yoları inşa etmesi, katlı kavşaklar yapılması, sosyal alanlar parklar inşa etmesi anlamına geliyor. Örneğin Konyaaltı sahiline çok ciddi bir yatırım var. Önceki ve şimdiki halini düşünürsek Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl bir katkı sağladığını görürüz. Bu başarı da Avrupa Konseyi tarafından da ödüllendirildi hatta Menderes Türel başkanımız konseyde en iyi çevresel dizayn ödülünü aldı” dedi.

“Çiftçiye sulama suyu desteği”

Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere tarımsal sulamada büyük destek verdiğini anlatan Cilavdaroğlu, “Örneğin kızılı katı atık tesisi yapıldı, çevrilebilir dönüştürülebilir atıklar geri dönüştürülüyor plastik ve cam gibi, kalan yakılabilir kalıntıdan da enerji üretiliyor. Çiftçilerimize ücretsiz enerji desteği vermek suretiyle Büyükşehir Belediyesi Antalya'da tarımın gelişmesine de çok destek veriyor. 7 milyon 82 bin lira tutarında elektrik enerjisi üretilerek çiftçilerin tarımsal sulamada kullanması sülpanse edilmiş durumda” diye konuştu.