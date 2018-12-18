Büyükşehir Kaş'ta dağları kırıp yeni yol açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Doğantaş Mahallesi ile Karabel mevki arasında dağları kırarak yeni bir yol açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin her köşe ve bucağında asfalt çalışmasını sürdürürken yeni yollar açmaya da devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kaş İlçesine bağlı Doğantaş Mahallesi ile Karabel mevki arasında yeni yol açma çalışması yapıyor. Alt yapı ekipleri, tamamı 4 kilometre olan ve 2 kilometresi sert kayalardan oluşan yolda kırıcı iş makinaları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir'e teşekkür

Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Doğantaş mahalle muhtarı Ali Karataş ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Bölge halkının yeni yol açma çalışmalarının bitmesini heyecanla beklediğini belirten muhtar Ali Karataş, “Karabel mevkiinde tarlalarımız var, ağaçlarımız var. Ancak yol olmadığı için değerlendiremiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sayesinde yolumuz açılıyor. Bu yolu yıllardır bekliyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve emeği geçen herkese şahsım, mahallem ve bölge halkı adına teşekkür ederim” dedi.