Büyükşehir kavşakları Trafik Kontrol Merkezi'nden izleyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz seyretmesi için Trafik Kontrol Merkezi'ni kurdu. Şehir merkezi ve ilçelerdeki 101 sinyalize kavşağı tek merkezden yönetecek Büyükşehir Belediyesi, akılcı uygulamalarla

trafikte bekleme sürelerini azaltarak yakıt tasarrufu ve daha az karbon salınımı hedefliyor. Trafiğe kayıtlı 1 milyondan fazla araç ile Türkiye'de en fazla araç sayısına sahip dördüncü il olan Antalya'da trafiği daha akıcı hale getirmek ve yoğunluğu azaltmak için Büyükşehir Belediyesi yeni projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Akıcı trafik ve yakıt tasarrufu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Trafik Kontrol Merkezi ile 101 sinyalize kavşağa erişim sağlanarak

hareketli ve balıkgözü kameralarla gözlem yapılacak. Kavşaklarda trafiği etkileyecek olumsuzluklar tespit edilerek, trafik sıkışıklığının giderilmesi sağlanacak. Merkezde görevli trafik operatörü personeli anlık izleme ile trafik akışını takip edip, müdahale edebilecek. Merkezde detaylı trafik verisi, sinyalizasyon verileri, arıza bildirimleri, trafik yoğunluk analizlerinin çıkarılması, bu yoğunluklara bağlı olarak trafik sinyal sürelerinin anlık optimizasyonu ve uygulanması da sağlanacak.

Trafiğe anlık müdahale

Trafik Kontrol Merkezi üzerinden kent merkezi ve ilçelerdeki 40 adet akıllı kavşak sistemi ve 61 adet uzaktan erişilebilir kavşak, 61 hareketli (PTZ) kamera, 183 uzaktan erişimli kamera ve 55 adet balıkgözü kamera ile takip edilerek ve gerektiğinde sinyalizasyonlarda trafiği rahatlatacak anlık müdahalelerde bulunulabilecek. Sistem ile Antalya içi yoğunluk haritası oluşturularak karbon salınım ve yakıt tasarrufu oranları görülebilecek.