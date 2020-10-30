Büyükşehir, Kemer'den 10 ayda 26 bin 371 ton çöp transfer etti

Temiz çevre ve temiz bir Antalya için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesinde geçtiğimiz yıl inşa edilen 75'inci yıl Katı Atık Transfer Merkezi'nden Kızıllı Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne yılın ilk 10 ayında 26 bin 371 ton çöp sevk etti.

Temiz bir çevre ve doğa için kentin her köşesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle turizm bölgelerinde otellerin atık ve çöplerinden doğabilecek sorunları en aza indirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda Kemer ilçesinin çöpleri bertaraf edilmek ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere tırlarla geçtiğimiz yıl inşa edilen Kemer 75'inci Yıl Atık Transfer Merkezi'nden Kızıllı'da bulunan Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne sevk ediliyor.

11 tırla transfer

Aynı anda 2 atık toplama aracının boşaltım yapabileceği şekilde dizayn edilen transfer merkezinde bekleme yapılmadan boşaltım işlemi gerçekleşiyor. Çöpler turizmin yoğun olduğu yaz aylarında 11 tırla Kızıllı Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine gönderiliyor. Ocak-Eylül 2020 döneminde Kemer'den 26 bin 371 ton çöp tırlarla Kızıllı'da bulanan tesise sevk edildi.