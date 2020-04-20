İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir kenti bayraklarla süsledi

Antalya Büyükşehir Belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında kentin dört bir tarafı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri ile donatıldı.

Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen kent merkezi ve ilçelerde bayram coşkusu ve heyecanı yaşatıyor.


Antalya ve 19 ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışının 100'üncü yıl coşkusu yaşanıyor. Bu coşku kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile kent merkezi ve ilçeleri de bayraklarla süsleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkezde 50 noktada, ilçelerde cadde ve sokakları bayraklarla süslüyor. Antalyalılar da evlerinden al bayrak dalgalandırıyor.


Büyükşehir ekipleri, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklar ve vatandaşlar için ev ev gezerek Türk Bayrağı dağıtıyor. Büyükşehir ekiplerinin ihtiyacı olan vatandaşlara yapılan gıda yardımları ile birlikte de bayrak dağıtımı yapılıyor. Büyükşehir İtfaiye ekipleri de kentin dört bir tarafında sokakları Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve Büyükşehir Belediyesi Bayraklarıyla süslerken kalplerde bayram coşkusu yaşatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.