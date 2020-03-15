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Büyükşehir, kenti çiçek bahçesine çevirdi

Büyükşehir Belediyesi kenti çiçeklerle donatarak Antalya’nın güzelliğine güzellik katıyor.

Büyükşehir Belediyesi kenti çiçeklerle donatarak Antalya'nın güzelliğine güzellik katıyor. Baharın gelmesiyle açan çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor.


Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle kent merkezinde yer alan kavşak ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler ekiplerinin orta refüj ve kavşaklara diktiği milyonlarca çiçek Antalyalılara baharın müjdesini veriyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait sera ve fidanlıklarda yetiştirilen rengarenk çiçekler, estetik peyzaj projeleriyle görsel bir şölen sunuyor.


2 ay önce dikilen lale soğanları da baharla birlikte açtı. Renk renk laleler Antalya'ya ayrı bir güzellik kattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı şu ana kadar kışlık menekşe, bellis, aslanağazı, lahana ve lale ağırlıklı 3 milyon 500 bin adet çiçek ve kalıcı bitkiyi toprakla buluşturdu. Çiçeklendirme çalışmaları devam edecek.

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