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Büyükşehir Kırkgöz'ün bozulan yollarını yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçesi’ne bağlı Bıyıklı Mahallesi Kırkgöz yolunun bozulan bölümlerini yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Bıyıklı Mahallesi Kırkgöz yolunun bozulan bölümlerini yeniliyor.


Kırsalda yolların konforu ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar açarken mevcut yolların da bakımını yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Kırkgöz yolunda zamanla deforme olan bölgelerini iş makinalarıyla söküyor. Yağmur suyunun akışını sağlamak için mevcut büz ağızlarını temizleyen ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere de büz koyuyor ve şarampolleri temizliyor. Döşemealtı'nda ayrıca Yağca Mahallesi yolunda da bakım onarım çalışmaları yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki yolu da asfaltlayacak.

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