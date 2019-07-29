Büyükşehir kurban kesim yerlerini belirledi

Bu yıl da Kömürcüler Yeşilbahçe ve Soğuksu Mahallerinde ücretsiz kurban kesim hizmeti verilecek. Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için kurulan “Hayvan Yakalama Timi” ise bayram süresince görev başında olacak.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için 3 yerde kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Kömürcüler Mahallesinde bulunan Hayvan Pazarı ile Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda, Bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim noktalarında zabıta ve güvenlik görevlileri de hazır bulunacak. Vatandaşlar kendilerine verilen sıra numarası ile kurbanlığını kasaplara teslim edecek. Vatandaşlar çayını kahvesini yudumlarken kasaplar, kurbanlığı kesip, parçalanmış ve poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edecek. Kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kesimini gerçekleştirmek için tüm ayrıntıların düşünüldüğü kesim yerlerinde, kesim sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları için de ayrıca atık toplama ekipleri oluşturuldu.

Kurban rehberi dağıtılacak

Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından ise kurban rehberi bastırıldı. Kurbanlıkların nasıl seçilmesi, nasıl kesilip, hangi koşullarda saklanması gerektiğini anlatan broşür kurban bayramı öncesinde ve bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Zabıta ekipleri denetim yapacak

Kurban bayramında kaçan hayvanları yakalamak üzere bu yıl da Büyükşehir Belediyesi'nin “Hayvan Yakalama Timi” görev başında olacak. Halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılmasını engellemek için zabıta ekiplerinin denetimleri bayram süresince aralıksız devam edecek. Belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara veya kesilen hayvanın atıklarını sokağa bırakanlara Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesilecek. Vatandaşlar uyarı, şikayet ve kaçan kurbanlıkların yakalanması gibi taleplerini Alo Zabıta 153'a ve 249 50 70'i arayarak bildirebilecek.