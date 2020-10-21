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Büyükşehir, Manavgat'ta defne fidanı yardımı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manavgat Sırtköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne bağlı 240 üyeye defne fidanı yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manavgat Sırtköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne bağlı 240 üyeye defne fidanı yardımında bulundu.


Fidan dağıtımına Sırtköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çil, Sırtköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ergen, kooperatif üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Muhtar Çil ve Kooperatif Başkanı Ergen defne yetiştiriciliğinin önemsenmesi ve desteklenmesinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.


Kooperatif üyelerine bilgilendirme


Sırtköy Mahalle Muhtarlığı önünde gerçekleştirilen fidan dağıtımının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda çiftçilere defne fidanının dikimi, sulama ve gübrelemesinin nasıl yapılacağı detaylı şekilde anlatıldı.

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