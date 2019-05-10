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Büyükşehir Mayıs ayı olağan devam meclisi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığından gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan devam meclisinde 33 maddenin, 32’sinde oy birliği kararı çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığından gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan devam meclisinde 33 maddenin, 32'sinde oy birliği kararı çıktı.


Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Mayıs ayı devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 32 madde görüşüldü. 33 maddenin 32'si oy birliğiyle kabul edilirken, bir maddede MHP çekimser oy kullandı. Maddelerin büyük bir bölümünü, oy birliği nedeniyle toplu şekilde oylandı. Yapılan toplu oylama nedeniyle meclis kısa sürede sona erdi.

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