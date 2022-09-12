Büyükşehir Meclisi 157 maddeyi görüşerek karara bağladı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği toplantıda 157 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan Başkan Böcek, yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak, “Antalya'mızda 1710 okulumuz, 34 bin 299 öğretmenimiz, 475 bin 145 de öğrencimiz var. Ülkemizde 19 milyon öğrencimiz ve 1 milyon 200 bin öğretmenimiz yeni eğitim öğretim yılına baldı. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize başarılı, sağlıklı, güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Akıllı kavşak çalışmaları

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, devam eden Akıllı Kavşak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bir süredir devam eden çalışma çerçevesinde önce 57 tane kavşağın geometrisini düzelterek, yeni sisteme uygun hale getirdiklerini anlatan Tonguç, “Ayrıca 38 akıllı kavşak, 61 uzaktan erişim kavşakla ilgili projemizi hazırladık. Bu projenin montajları başladı. Kavşaklarda 7 metre uzunluğunda direklerimiz görünmeye başladı. Bunların ucunda balık gözü kameralar var” dedi.

Ekim sonunda bitecek

Projenin Konyaaltı bölümünde Sarısu'dan şehir merkezine inen 7 kavşağı akıllı hale getirdiklerini belirten Tonguç, “Uncalı tarafındaki 3 tane ardışık kavşağın direkleri tamamlandı, bağlantılarını yaptık. Kuzeyde Antalya girişindeki 32 tane ardışık kavşağın da aynı şekilde geometrisi tamamlanmıştır. Şimdi de direkleri tamamlandı. Görüntü almaya başladık. Ekim ayı sonuna kadar 38 tane akıllı kavşağı tamamlayarak, trafik yönetim merkezini faaliyete geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Nurettin Tonguç, akıllı kavşaklarla birlikte trafikte rahatlama yaşanacağını belirterek, “Şehir trafiğinde daha az duraklama sağlayacağız. Akım hızlarını planlayabileceğiz. Dolayısıyla şehirdeki karbon salınımını azaltacağız ayrıca boş yere araçların yakıt tüketmesini azaltacağız” ifadelerini kullandı.