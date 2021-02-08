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Büyükşehir Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı.

Başkan Vekili Deniz Filiz başkanlığında gerçekleşen toplantıda 123 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen Şubat ayı olağan meclis toplantısına Başkan Vekili Deniz Filiz başkanlık etti. Önergeler ile birlikte 123 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda partilerin grup sözcüleri grupları adına konuşma yaptı. Grup konuşmalarının yapılmasının ardından önergelerle birlikte 123 maddeden oluşan gündem görüşüldü.

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