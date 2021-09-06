Büyükşehir Meclisinden aşı çağrısı

Toplantıda konuşan partilerin grup sözcüleri, Covid-19 önlemleri kapsamında vatandaşlara aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı olağan toplantısı Başkan Vekili Deniz Filiz başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis üyeleri Covid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu. Meclis üyelerine kolonya dağıtılarak ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Sosyal mesafe, maske ve Covid önlemleri kapsamında gerçekleşen toplantıda partilerin grup sözcüleri gündem dışı konuşma yaptı.

CHP Grup Sözcüsü Ertuğrul Ünal, “Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Covid-19 önlemleri kapsamında aşılarımızı olalım. 19 Eylül Gaziler günü dolayısı ile gazilerimize minnet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Elmalı güreşlerinde altın kemerı almaya hak kazanan İsmail Balaban'ı yürekten kutluyoruz” dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, “Yüzyüze eğitimin döneminin hayırlı olmasını diliyoruz. Covid-19'da hastaneye yatanların büyük bir çoğunluğu aşısız. Kendimiz düşünmüyorsak yakınlarımız düşünelim. Aşımızı olalım. Manavgat'ta ve diğer yerlerde meydana gelen yangınlar hepimizi derinden üzdü. Her türlü zarara uğrayan vatandaşlarımızın zararları devletimiz tarafından karşılandı ve karşılanmaya devam ediyor. Geleceğe nefes kampanyası kapsamında 252 milyon fidan toprak ile buluşturulacak” sözlerine yer verdi.

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de aşı çağrısında bulunarak, “Covid-19 geçiren başkanlarımıza acil şifalar diliyorum. Aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmalarını istiyoruz. Eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçtiğimiz ay ülkemizin dört bir yanında felaket ile sarsıldık. Bir tarafımız yanarken diğer tarafımız sel felaketi ile mücadele etti. Akdeniz'de büyük yangınlar yüreğimizi dağladı. Yangın felaketlerinin yaralarını sarmak için devletimiz ve milletimiz seferber oldu” dedi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Ertürk Yazar ise, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Yangın sel çok canlar aldı. Felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Filenin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Tokyo'da başarılı olan sporcularımızı taktir ediyoruz. Elmalı'da altın kemeri ilk defa alan İsmail Balaban'ı kutluyoruz” açıklamasına yer verdi.

103 gündem maddesinin görüşülmesi için bir araya gelen meclis üyeleri 44 maddeyi karara bağladı. 59 önerge ise 10 Eylül Cuma günü gerçekleşecek devam toplantısında görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.