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Büyükşehir Mevlit Kandilinde 10 bin kişilik lokma döktürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda ve Muratpaşa Camisi önünde vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda ve Muratpaşa Camisi önünde vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu.


Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili'nde Cumhuriyet Meydanı ve Muratpaşa Camisi önünde 10 bin kişilik lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Pişirildiği anda taze olarak ikram edilen lokmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Lokmaları afiyetle yiyen Antalyalılar, bu anlamlı günde yapılan ikramdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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