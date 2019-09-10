Büyükşehir Özel Eğitim Okulu'nda yeni eğitim yılı heyecanı

Merkezin, 9. Sınıf Mesleki Eğitim ve İş Uygulamaları sınıfları içinse kayıtlar devam ediyor.

Döşemealtı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni eğitim ve öğretim yılı heyecanı yaşanıyor. Merkezde eğitim gören özel bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezinde bu dönem 572 öğrenci eğitim görecek.

Meslek sınıfı kayıtları devam ediyor

Merkezin, 9. Sınıf Mesleki Eğitim ve İş Uygulamaları sınıfları içinse öğrenci kayıtları Kasım ayına kadar devam edecek. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını dileyen Mesleki Eğitim Müdürü Gülser Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yeni eğitim yılına güzel bir şekilde başladık. Tüm kadromuzla görevimizin başında, sevgi ve ilgiyle öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Gülser Yılmaz, bünyesinde derslikler, atölyeler, konferans salonu, yemek salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, hidroterapi havuzu, kapalı spor salonu, açık oyun parkı ve fizyoterapi üniteleri bulunan merkezde, uzman bir kadroyla öğrencilere dolu dolu eğitim vereceklerini söyledi. Mesleki eğitim ve iş uygulamaları sınıflarından iki yıl üst üste mezun verdiklerini ifade eden Yılmaz, “9. sınıfımız için kayıtlarımız Kasım ayına kadar devam edecek. Engelli öğrenci sahibi bütün velilerimizi okulumuza davet ediyoruz” diye konuştu.

Yaz okulu yoğun ilgi gördü

1 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yaz okuluna da öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Gülser Yılmaz, “İki ay süren yaz okuluna yaklaşık 260 öğrencimiz katıldı. Futbol, basketbol, yüzme branşlarının yanı sıra, müzik, resim gibi sosyal aktivitelerle öğrenciler eğlence ve eğitimi bir arada yaşadılar” dedi.

Eğitim ve sevgi oğlumu değiştirdi

Özel birey Sinan Kuzucu'nun annesi Hamire Kuzucu da okuldan çok memnun olduklarını söyleyerek, “Okulumuzdan, öğretmenlerden personeller hepsinden çok memnunuz. Okulda gördüğü eğitim, sevgi ve birliktelik oğlum Sinan'a çok şey kattı. Okula da çok severek ve hevesle geliyor” diye konuştu. Öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirten Sinan da okulda piyano çaldığını, resim çizdiğini ve galoş yaptığını söyledi.