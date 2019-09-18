Büyükşehir Özel Okulu elektriğini kendi üretecek

Merkeze 246 kilovat gücünde yıllık 400 bin kilovatsaat enerji üretecek güneş panelleri kuruluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle “Engelleri Güneşle Aşıyoruz” projesini hayata geçiriyor. Proje ile Döşemealtı ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi kurumuna başlanan güneş enerji santrali ile merkez kendi elektriğini kendisi üretip, tasarruf edecek. Elde edilen tasarruf okul yararına gerçekleştirilecek sosyal projelerde kullanılacak.

"Yılda 400 bin khw enerji"

Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi binası çatısına güneş panellerinin montaj işlemi başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, güneş enerji santralinin 246 kilovat gücünde olduğunu belirterek, “Çıkan simülasyon raporlarımıza göre yıllık 400 bin kilovatsaat enerji üretimi hedefleniyor. Bu hedeflerin doğrultusunda binanın öz tüketimine yeterli olacak şekilde üretim yapılacak. Yeterli kalmadığı zaman dilimlerinde yine elektrik şebekesinden tüketimi karşılamak amacıyla enerji gelmesi devam edecek. Buradaki esas amaç tasarruf ve güneş enerjisinden faydalanmak” diye konuştu.

"572 öğrenci eğitim görüyor"

26 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde 14 bin metrekarelik kapalı alanda 48 derslik,13 atölye, konferans salonu, yemek salonu, 86 yatak kapasiteli otel, olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Merkezde eğitim gören özel bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezinde bu dönem 572 öğrenci eğitim görüyor.