Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor

150 farklı konuda deney yapabilecek kapasiteye sahip laboratuvarda kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların performans analiz raporları da hazırlanıyor. Laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda 10 aylık sürede onlarca riskli binada güçlendirme ve yıkım kararı alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde kullandığı malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kurduğu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, riskli binaların tespitini de yapıyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyon 500 bin liralık yatırımla kurulan ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ A.Ş. tarafından işletilen laboratuvarda, beton, zemin, agrega ve termoplastik malzemelerin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamındaki yapıların performans analizine yönelik deneyler gerçekleştiriliyor. Bu deneyler sayesinde riskli binaların yapımının önüne geçilmiş oluyor.

Performans analiz raporu hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için yetkili kurumlardan biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yapı Malzemesi Laboratuvarı'nda, riskli binaların betonarme taşıyıcı sistemlerinin tahribatsız muayenesi, karot numuneleri ile beton dayanım sınıfları, donatı tespit (röntgen) cihazı ile taşıyıcı sistemin çelik donatı yapısı, zemin sondajı ile binaların zemin analiz deneylerini yapıyor. Yapılan inceleme sonrası binaların performans analiz raporları hazırlanarak risk teşkil eden binalar tespit ediliyor. Binalar için hazırlanan performans analizinin sonucuna göre 1 Ocak 2020'den bu yana onlarca riskli bina hakkında güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılması yönünde karar alındı.

Akreditasyonda sona gelindi

Kamu zararını önlemeye yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı'nın TÜRKAK Akreditasyon çalışmalarında da sona gelindi. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Aralık ayında denetime girecek olan Yapı malzemeleri Laboratuvarı denetimin ardından TÜRKAK akrediteli bir laboratuvar olarak çalışmalarına devam edecek.