Büyükşehir personeli Anadolu Ateşi gösterisinde buluştu

Antalya'nın bu dönem tarihi hizmetlerle tanıştığını belirten Başkan Menderes Türel, “Bu büyük eserlerin şerefi, onuru, mutluluğu sizlere ait” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel ve ailelerine yönelik yılsonu motivasyon etkinliği düzenledi. EXPO Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne alarak, unutulmaz bir performans sahneledi. Anadolu'nun tüm bölgelerinin halk danslarından derleme yapılarak hazırlanan koreografi ile sunulan gösteri büyük beğeni topladı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Genel Sekreter Birol Ekici, daire Başkanları, Şube Müdürleri, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.

“Tarihi ilklere sizler vesile oldunuz”

Gösteri öncesinde Başkan Türel, “Hem yorgunluk atıp, hem de Anadolu Ateşi ile sizlerin de içini ısıtalım diye bir araya geldik. Antalya'mızın bu dönemde birçok tarihi hizmetlerle, ilkle tanışmasına sizler vesile oldunuz. Bizlerde sizlerle birlikte o şerefe nail olduk. Belediye başkanlığım dönemimde yapılmış olan bu büyük hizmetlerin şerefi, onuru, mutluluğu sizlere ait. Bu hizmetler sizlerin emekleri ile gerçekleşiyor” dedi.

“Borçsuz belediye”

Başkan Türel, 2014 öncesi Büyükşehir Belediyesi'nin kendi personeline dahi borcu olan bir belediye olduğunu hatırlatarak, “Göreve geldik, geçmiş dönemden kalan 7 milyon liralık personel borcunu sıfırladık. Şimdi Büyükşehir Belediyemizde artık ikramiyeler, sosyal haklar, maaşlar gününde zamanında en önemlisi eksiksiz ödenebiliyor. Biz işçinin alın teri kurumadan hakkının ödenmesi gerektiğini bilen bir felsefeye sahibiz” diye konuştu.

“Personel maaşlarını ödeyemiyorlardı”

2014 öncesinde yaşadığı ve kendisini çok etkilediğini ifade ettiği bir hatırayı da paylaşan Menderes Türel, “Galiba sene 2012- 2013 Milletvekiliyim ve Genel Başkan Yardımcısıyım. Evimden çıktım. Bir temizlik işçisi kardeşim elinde süpürgesiyle sokağı temizliyor. Yolumu çevirdi. Dedi ki “Başkanım sen bizi bırakıp gittin ama bak ben burada sokakları temizleyen bir Büyükşehir Belediyesi görevlisi olarak hala çalışıyorum. Ama 6 aydır evime ekmek götüremiyorum. Belediye benim 6 aydır maaşımı ödemedi başkanım. Sen bizi niye koyup gittin” dedi. İnanınız gözlerim doldu. O kardeşimizin söylediği beni o kadar çok etkiledi ki. Demek ki yeteri kadar gayret edememişim ki seçimi kazanamamışım. Keşke dizlerimdeki derman bitinceye kadar daha çok çalışsaydım da o seçimleri kazansaydım, bu kardeşimin o haykırışına tanıklık etmeseydim. Ben makamca çok daha iyi bir noktadaydım belki ama o kardeşimizin belki de sitemi niye seçimleri kazanamadığım içim banaydı. O yüzden bu günleri hep hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesinde maaşların ödenmediği için kapı pencerelerin indirildiği günleri hepiniz biliyorsunuz. Allah hiçbirinize bir daha o günleri göstermesin. Hiçbirinizin alın terlerini 1 saat bile beklemeden alacak bir şekilde inşallah yolunuza devam edersiniz. Biz sizin çalışıyoruz. Sizler de Antalya için çalışmaya devam ettikçe tarihe geçen bir belediye çalışanı olacak ve tarihte her zaman yerinizi alacaksınız.”