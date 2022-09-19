Büyükşehir personeline eşitlik eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi kamusal alanda tüm bireylerin hizmetlere eşit erişimi hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) hazırlıyor. Plan çalışmaları çerçevesinde şehrin ihtiyaçları ve yapısı göz önünde bulundurularak yerelde uygulanacak faaliyetlere ilişkin hedeflerin belirlenmesi amacıyla Büyükşehir personeline yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) temsilcisi Merve Demircan'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddetle Mücadele, Eğitim, Sağlık, Barınma, Katılım ve İstihdam konuları ele alındı. Merve Demircan toplantıda ayrıca YEEP Hazırlama Eğitimi hakkında katılımcılara bilgi vererek, projenin önemi ve gerekliliğini anlattı.

Kadına şiddetle mücadele eğitimi

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından belediyenin erkek personeline ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık' eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Sosyolog Ilgın Yücel Kandemir tarafından verilen eğitim seminerinde şiddetin tanımı, türleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ele alındı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının şiddeti önleyecek temel unsur olduğuna dikkat çeken Ilgın Yücel, “Cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için çocukluk döneminden başlayan bir eğitime ihtiyaç vardır. Şiddet toplumsal bir sorundur bu sebeple toplumun tüm kesimleri tarafından mücadele edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.