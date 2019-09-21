İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir plajları temizledi

Dünya Temizlik Günü ve 21 Eylül Uluslararası Kıyı Etkinliği Alanya’da kutlandı.

Dünya Temizlik Günü ve 21 Eylül Uluslararası Kıyı Etkinliği Alanya'da kutlandı. Galip Dere plajı ve bazı bölgelerde temizlik etkinlikleri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kendi sorumluluk alanlarındaki çöpleri tek tek topladı.


Alanya'da Dünya Temizlik günü Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Çevre Koruma ve Mavi Bayrak Derneği, okullar ve STK'ların katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirildi. Alanya genelinde farklı noktalarda temizlik etkinlikleri düzenlenirken, Galip Dere Plajı'ndaki açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi yetkilileri, STK Temsilcileri ve okullardan oluşturulan gruplar katıldı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, gruplar halinde plajlardaki çöpleri topladı. Büyükşehir ekipleri, kendi sorumluluk alanlarının yanı sıra plaj ve sahillerde turistlerin ve vatandaşların denize girdiği noktalardaki çöpleri de tek tek topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.