Büyükşehir Ramazan Etkinliklerinde nostalji rüzgarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri'nde nostalji rüzgarı esti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası eşliğinde sahne alan Hale Ciğer 60'lı ve 70'li yıllara ait pop müziği şarkılarının seslendirerek nostalji yaşattı.

Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri her akşam farklı bir konserle Ramazan gecelerine renk katıyor. Etkinliğin dün akşamki konukları Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile solist Hale Ciğer oldu.

Çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan etkinlikler, konser ile devam etti. Konserin başında Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu eski Yeşilçam filmlerinde çalınan melodilerden oluşan bir potpori seslendirdi. Ardından solist Hale Ciğer birbirinden güzel nostaljik şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Umut Özdiken'in şefliğini yaptığı orkestra Nilüfer, Sezen Aksu, Ajda Pekkan gibi ünlü sanatçıların sevilen ve unutulmayan eserlerini seslendirdi. Nostalji dolu gece izleyenlerden tam not aldı.