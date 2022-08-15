Büyükşehir Serikli arıcıların yüzünü güldürdü

Tarımda verimi ve çeşitliliği artırmak için çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te ücretsiz olarak dağıttığı arı otu tohumları sayesinde bal üreticilerinin yüzünü güldürdü. Yapılan hibe desteği ile hem ürün verimi arttı petekler bal doldu, hem de arıcılık faaliyetlerinin takvimi genişledi.

Kırsalda yerel çeşitliliği artırmak için alternatif ürün üretimini teşvik etmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalyalı çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi'nin Serikli bal üreticilerine hibe ettiği arı otu tohumlarının sonucunda hasat dönemi başladı. Serik'in yüksek kesimlerinde bal hasadına başlayan üreticiler Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destek ve hibelerin önemine değinerek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

"Peteklerimiz bal doldu"

Arıcılık faaliyetini 22 yıldır sürdüren aynı zamanda Arıcılar Birliği Kooperatifi üyesi olan Muhammet Acar, 2020 yılında büyükşehir belediyesinden talep ettikleri arı otu (Faselya) desteğinin anında yerine geldiğini belirterek, “Talebimizin olumlu ve hızlı karşılanması bizi çok memnun etmişti. Biz de hemen o dönem tohumların ekimini gerçekleştirdik. Her ne kadar bir dönem kuraklık olsa da yine de verim aldık. Peteklerimiz bal dolu. Başkanımız köylü çocuğu olduğu için bizi çok iyi anlıyor. Kovan talebimizde anında başkanımız sayesinde karşılandı. Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Bal bol miktarda"

Tarımsal Hizmetler Dairesi AR-GE Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek ise, “Serikli arı üreticilerimizle öncelikle eğitim olmak üzere detaylı bir çalışma yaptık. Ürün kalitesini ve verimini artırmak adına modern arıcılık tekniklerini öğrettik. Ardından kovan ve arıcı önlüğü gibi arıcılarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladık. Sonrasında da arı üreticileri için hayati önem taşıyan ve nektar akışını artıran arı otu tohumu desteğinde bulunduk. Bugün de buraya bal hasadı için geldik. Görüyorum ki arı otu tohumları petekleri bereketlendirmiş. Bol miktarda bal üretimi var. Ayrıca polen üretimini de desteklemiş. Bu bizi çok mutlu etti. Arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.