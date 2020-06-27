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Büyükşehir sınav öncesi su, maske ve kalem dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giren öğrenci ve velilerine maske, su ve kalem dağıtımı gerçekleştirdi.

Sınava girecek öğrenci ve velilerine sağlanan ücretsiz ulaşım imkanı ile birlikte il genelinde 142 okulun önüne kurulan stantlarda 100'er bin adet maske, su ve kalem YKS'ye girecek öğrencilere dağıtıldı.



Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrenci ve velilerine maske, su ve kalem dağıtımı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenci ve velilerine 100'er bin maske, su ve kalemin dağıtımını yaptı.


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri tarafından merkez ve tüm ilçelerde sınav öncesi öğrencilere ücretsiz su, maske ve kalem desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin YKS'ye girecek öğrenci ve velisine sunduğu ücretsiz toplu ulaşım imkanının ardından, 142 okulda öğrenci ve velilere, 100 bin maske, kalem ve su desteği sağlandı.

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