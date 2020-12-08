Büyükşehir su depolarını yeniliyor

2019 Mart ayından bu yana toplam 130 adet içme suyu deposunda izolasyondan boyaya bir dizi tadilat işlemi gerçekleştirildi. Tadilatı devam eden 35 depo ile birlikte 165 farklı noktada yenileme işlemi tamamlanmış olacak.

Antalya'nın 14 ilçesinde kimi yayla evlerine, kimi kalabalık merkez mahallelere hizmet veren çeşitli kapasitelerdeki 1200 adet içme suyu deposunun bakım, onarım ve tadilatları yapılıp gerekli modernizasyonları sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletilen depolarda rutin kontroller, periyodik temizlik, klorlama gibi faaliyetler sürdürülüyor. ASAT bünyesindeki İşletmeler Dairesi Başkanlığı gözetiminde başlatılan çalışma ile çoğu İl Özel İdare zamanından kalan ve yıpranan içme suyu depolarında kapsamlı bir tadilat yürütülüyor.

Tüm depolar modernize edilecek

2019 Mart ayından bu yana toplam 130 adet içme suyu deposu elden geçirilerek izolasyondan boyasına kadar tüm tadilat işlemleri yapıldı ve yenilendi. Aynı sözleşme kapsamında halen tadilatı devam eden 35 depo ile birlikte 165 farklı noktada yenileme işlemi tamamlanmış olacak. Antalya genelinde hizmet veren tüm içme suyu depolarının bakım, onarım ve tadilatları yapılıp gerekli modernizasyonları 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Yeni depolar inşa ediliyor

Depoların tadilatı ve yenilenmesi gerek yapıların ekonomik ömrünü uzun tutmak, gerekse vatandaşa sağlıklı ve hijyenik koşullarda su sağlamak açısından önem taşıyor. Aynı zamanda yapılardaki yıpranmaya bağlı olarak gelişen kayıp su miktarının önüne geçiyor. ASAT, artan nüfus ve yerleşim özelliklerini göz önüne alarak yeni depoların inşasını da sürdürüyor.