Büyükşehir, üniversite hastanesine yapacağı katlı otopark ihale edildi

Yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedelli proje aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında geçtiğimiz Haziran ayında üniversite hastane yerleşkesi alanına bin 797 araç kapasiteli katlı otopark yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda projeleri tamamlanan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Betonarme İnşaatı'nı ihaleye etti.

13 bin metrekare alan üzerine

Yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedelli proje ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki 13 bin 200 metrekare alan üzerine toplamda 4 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak. Bin 797 araç kapasitesine sahip olacak olan katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Otopark sorunu son bulacak

Projenin betonarme karkası Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilirken, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında üniversite hastanesine gelen hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları otopark sorunu son bulacak.