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Büyükşehir üretilen maskeleri ilçelerde dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATASEM Kurs Merkezleri’nde üretilen steril maskeleri ilçelerde vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATASEM Kurs Merkezleri'nde üretilen steril maskeleri ilçelerde vatandaşlara dağıtmaya başladı. Maskeler, Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimlerinde görevli personel aracılığıyla pazar yerlerinde vatandaşa ulaştırılıyor.


Korona virüs salgınıyla birlikte artan maske ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATASEM kurs merkezlerinde maske üretimine yoğun şekilde devam ediyor. Aldığı maske üretim makinesi ile üretim kapasitesini artıran Büyükşehir Belediyesi, 5 merkez ilçe dışında kalan 14 ilçede vatandaşa maske dağıtmayı sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimlerinde görevli personeller paketlenmiş steril maskeleri semt pazarlarının girişinde vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayıp evde kalmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında da uyarıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin maske dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise koronavirüs salgını sonrası her alanda özveriyle çalışan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

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