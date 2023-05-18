Büyükşehir ve ASAT'ın 2022 mali yılı kesin hesapları oy birliğiyle kabul edildi

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ve ASAT'ın 2022 Faaliyet Raporu ile 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi, 110 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Meclis toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı kesin gelir bütçesi 5.293.399.722 TL, kesin gider bütçesi de 4.383.694.463,22 TL olarak gerçekleşti.

Meclis toplantısında ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti arasında imzalanacak hizmet projesi ve işbirliği protokolünü Antalya Büyükşehir Belediyesi adına imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yetki verildi.

ASAT Genel Kurulu toplandı

Büyükşehir Meclisinin ardından ASAT Genel Kurulu toplandı. 13 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan ASAT Genel Kurulu'nda faaliyet raporunun görüşüldüğü gündem maddesinde 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmaların anlatıldığı kısa film izlendi. Faaliyet raporunun görüşüldüğü sırada meclis sıralarına geçerek, ASAT Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, ASAT'ın 2022 yılında 4 milyar 278 milyon TL'lik bütçenin 3 milyar 942 milyonunun harcandığını belirtti. Başkan Böcek, yüzde 92 oranında yüksek oranda gerçekleştirilen bütçenin 1 milyar 427 milyon TL'lik kısmının yatırıma kullanıldığını aktardı. Su kalitesinin izlenmesi, kayıp kaçakla mücadele başta olmak üzere önemli çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Böcek, “Antalya Entegre Kentsel Su Yönetim Planı Projesi ile şehrimizin 50 yıllık su yönetim planını oluşturduk. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza veren hatların yenilenmesi kapsamında 232 km şebeke hattı yapımını gerçekleştirdik. İçme suyu depolarının yenilemeye başladık. 35 adet biyolojik atıksu arıtma tesisi, 270 adet atıksu terfi merkeziye hizmetlerimize devam ettik” diye konuştu.

Tasarruf sağlandı

Hurma Atıksu Arıtma Tesisi'nde bulunan çamur çürütme ve biyogaz üretim tesisleri sayesinde 62 milyon TL tasarruf sağlandığını söyleyen Başkan Muhitin Böcek, elde edilen 4 milyon 200 bin metreküp biyogazın enerji üretiminde ve çamurun kurutulmasında kullanıldığını belirtti. ASAT Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşleri ve İşletme İşbirliği Protokolü imzalandığını söyleyen Başkan Böcek, “Bu protokol ile Kemer merkez mahalleleri ve Çamyuva mahallesini kapsayan tüm havzanın atıksu arıtma sorunu 39 milyon TL yatırımla 50 yıllık planlamayla çözülmüş olacak” dedi.

ANTSU hizmette

“ANTSU fabrikamızı açtık Halk Su projemizi hayata geçirdik” diyen Başkan Böcek şu bilgileri verdi: “ ASAT olarak son 4 yılda 1 milyar 288 milyon lira içme suyu, 430 milyon TL kanalizasyon, 541 milyon TL atıksu, 219 milyon TL diğer tesis ve hizmet yatırımları olmak üzere toplam 2 milyon 953 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Yatırımların güncel bedeli ise 7 milyar 987 milyon TL'dir.”

Grup Başkanlarından teşekkür

Grup sözcüleri de söz alarak ASAT'ın Antalya'nın gururu olduğunu her zaman özveriyle çalışıldığını belirterek teşekkür etti. Daha sonra ASAT 2022 Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Ardından ASAT'ın 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı cetvelleri görüşmelerine geçildi. ASAT'ın 2022 kesinleşen gelir bütçesi 3 milyar 898 milyon TL, gider bütçesi ise 3 milyar 942 milyon 621 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Gider bütçesinde yatırımın ardından en fazla harcama kalemi olarak 1 milyar 306 milyon TL ile elektrik hizmet alımı dikkati çekti. ASAT 2022 yılı içerisinde 384 milyon borç ödemesi de gerçekleştirildi.