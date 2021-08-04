Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi afet bölgesi ilan edilen Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da yaraları sarmak için çalışıyor. Bir yandan çadırlar kuruluyor, çiftçilere yem ve saman dağıtımı yapılıyor, bir yandan da hafriyat çalışmaları yapılırken, vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri afet bölgesi ilan edilen Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangınları söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına devam ederken, bir yandan da yangının izlerini silip hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, öz kaynakları ve gönderilen yardımlarla afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çadırlar kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede yangından zarar gören ve yıkılan evlerde hafriyat ve temizlik çalışması yapıyor. Evleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurulumu sağlanıyor. Talep edilen çadırlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerlerine ulaştırılarak, kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyulan bölgelere konteyner ve seyyar tuvaletler kuruyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sosyologların ise sahada hasar tespit ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Mal canın yongası

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştirmek için mahalle mahalle geziyor. Yangından etkilenen mahallelerden alınarak güvenli bölgeye yerleştirilen küçükbaş büyükbaş hayvanlar veteriner kontrolünden geçiriliyor. Hayvanlara yem ve saman desteği sağlanıyor. Hayvan sağlığı ekipleri küçük ve büyükbaş hayvanların yanı sıra vatandaşlara ait kedi, köpek, kaz, tavuk, tavşan gibi hayvanların da muayeneleri yaparak, tedavilerinin gerçekleştiriyor bakım ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca, sokak hayvanları için mama ve su bırakılıyor.

TOMA'lara su desteği

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince hayvanlara arozözlerle su veriliyor. Park bahçeler ekipleri ayrıca helikopterler için havuzlara sürekli su takviyesi yapıyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan TOMA'lara da yine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından su takviyesi sağlanıyor. Çeltikçi Mahallesinde kurulan yem ve saman dağıtım merkezinden de dağıtımlar sürüyor. Ayrıca ihtiyacı olan bölgelerde çiftçilere kamyonlarla tonlarca yem ve saman dağıtımı yapılıyor.

Psikososyal destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgede rahatsızlanan vatandaş ve personelin sağlık kontrollerini yaparak hastaneye naklini gerçekleştiriyor. Sosyal hizmet uzmanları sahada vatandaşlara ve çocuklara psikososyal destek vererek, yaşadıkları travmanın atlatılması yönünde katkı sağlıyor.

Muhtarlarla iletişim

Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi muhtarlarla ve vatandaşlarla sürekli temas halinde bulunarak neye ihtiyaçları varsa hemen o bölgeye yönlendirme yapılıyor talepler anında karşılanmaya çalışılıyor.