Büyükşehir Yapı Malzemesi Laboratuvarı faaliyete geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde kullandığı malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla kurduğu Yapı Malzemesi Laboratuvarı faaliyete geçti. 1045 metrekare alan üzerine yaklaşık 4 milyon 500 bin TL'ye mal edilen laboratuvar ile alt ve üst yapı çalışmalarında standartlar yükseltilirken, olası kamu zararlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve üst yapı yatırımlarında kullandığı malzemelerin kalitesini uluslararası standartlara uygunluğunu bilimsel olarak ölçerek yatırımlarını kaliteli ürünlerle gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla deney kapasitesiyle bölgedeki en kapsamlı laboratuvarı kurdu. Planlı, kurallı ve kimlikli bir Antalya için her türlü hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “ASAT tarafından kurulan ve işletmesi Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden ALDAŞ tarafından yürütülen laboratuvar sayesinde kaliteli ve uzun ömürlü malzemeler kullanacağız. Bu sayede alt ve üst yapı çalışmalarımızda standartlar yükselirken, kalitesiz malzemeden kaynaklı olası kamu zararının da önüne geçeceğiz. Antalya her şeyin en iyisine layık” dedi.

Bölgenin en kapsamlı laboratuvarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez İlçesi Gülveren Mahallesi'nde kurulan ASAT Ek Hizmet ve Laboratuvar Tesisleri Türk Standartları Enstitüsü'nden izin ve akreditasyon çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçti. İşletmesi Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ tarafından yürütülen laboratuvar beton, zemin, agrega ve termoplastik malzemeler olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. 4 milyon 500 bin TL'ye mal olan tesis 845 metrekare kapalı, 200 metrekare yarı açık olmak üzere toplamda 1045 metrekarelik deney alanına sahip. Laboratuvar deney kapasitesiyle bölgenin en büyük ve en kapsamlı laboratuvarı olma özelliği taşıyor.

Yapı Malzemesi Laboratuvarında, Ankara DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığında, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünde, DSİ 13. ve 22. Bölge Müdürlüklerinde gerekli teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerini tamamlayan ASAT'ın uzman personeli görev yapıyor. Tesiste, alt yapı yatırımlarda kullanılan beton, çelik, parke, bordür, rögar kapağı, hdpe boru, koruge boru ve beton boru gibi malzemelerin uluslararası standartların kabul kriterlerine göre deneyleri gerçekleştiriliyor.

Yoğunluk ve basınç deneyleri

Yapı Malzemeleri Laboratuvarında, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yapılacağı alanların zemin deneyleri, elek analizi, modifiye ve standart proctor, kıvam limitleri ve arazi sıkıştırma deneyleri de yapılabiliyor. Kullanılacak olan yapı malzemeleri basınç, çekme, eğilme deneyleri ve termoplastik boruların yine çekme, yoğunluk ve basınç deneyleri gerçekleşiyor.

Laboratuvarda, kentsel dönüşüm projelerinde yapılması gereken donatı tespitlerinin (röntgen) ve sertleşmiş beton numunelerinin (karot) laboratuvar deneyleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılıyor. Bu testler sayesinde bütün alt ve üst yapı çalışmalarında standartlar yükseltilirken, olası kamu zararlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.