Büyükşehir'de yeni yılın ilk meclisi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı. Denetim komisyonu üyelerinin seçildiği mecliste, Muratpaşa Meclisi'nden gelen Konserve Koyu ile ilgili imar planı değişikliği reddedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. 124 maddesini görüşmek üzere toplanan mecliste Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. AK Parti'den Mesut Kocagöz, Mustafa Eroğlu, Halit Çilingir, CHP'den Mustafa Reşat Oktay, MHP'den Ali Baki Sarıca Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Denetim Komisyonu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 mali yılı gelir giderleriyle, bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetim görevini yapacak.

Kırcami teşekkürü

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, gündem dışı konuşmalar kısmında Kırcami sorunun tarih olmasında büyük gayreti ve emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bayraktar, başarılı hizmetleriyle Kent ve Başkan Dergisi tarafından Yılın Belediye Başkanı seçilen Başkan Türel'i kutladı.

Türel'i destekleyeceğiz

MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de, yerel seçimlerde Antalya'da Yenikapı ruhu ile vücut bulan Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'i destekleyeceklerini belirterek, “Bugüne kadar görevini layığı ile yerine getirdiğine şahidiz” dedi. Senirli, Antalya'nın yıllardır süre gelen iki önemli sorunu; Kırcami ve Çalkaya imar sorunlarının çözülmesindeki emekleri için Başkan Türel'i, merkezi hükümeti ve meclis üyelerini tebrik etti.

Türel'den CHP'ye koltuk cevabı

CHP Grup Sözcüsü Mustafa Reşat Oktay'ın “1 Nisan'da sizi oturduğunuz koltuktan kaldıracağız, Muhittin Böcek'i o koltuğa oturtacağız” sözlerine Başkan Türel, müdahale etti. Türel, “Ben bizi bu koltuklara millet oturtuyor diye biliyordum. Bir yaşımıza daha girdik! Bizi bu koltuklara Allah'ın izniyle millet oturtuyor. Milleti dikkate almadığınızı da hatırlatayım” diyerek cevap verdi.

Konyaaltı tartışması

Mecliste denetim komisyonu tartışması da yaşandı. AK Parti Meclis Üyesi Ruhi Beşiktaş, CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Konyaaltı Belediye Meclisi'nde temayülen AK Parti'den olması gereken denetim komisyonu üyeliğine, AK Parti'nin aday göstermesine izin vermeyip, daha az üyesi olan MHP'den üye göstermesine tepki gösterdi. Konuyu yargıya taşıdıklarını anlatan Beşiktaş, “AK Parti'nin üyesi denetim komisyonuna girerse neyi açığa çıkaracağından korktunuz? Kanunlardan yasadan demokrasiden bahsediyorsunuz. Bunu kendi belediyenizde uygulamadıktan sonra size nasıl güveneceğiz” dedi.

Konserve koyu plan değişikliği kabul edilmedi

Meclis'te Muratpaşa Belediye Meclisi'nin Konserve Koyu'na yönelik imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunda belirlenen sınırların plana işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili gündem maddesi de görüşüldü. CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nde kabul edilerek Büyükşehir Meclisi'ne gelen maddede CHP'li Büyükşehir Meclis üyelerinin oylamada çekimser kalması üzerine, AK Parti grubu da çekimser oy kullanma kararı aldı. 34. Maddede komisyon raporu, 1 evet, 4 hayır ve 39 çekimser oy ile kabul edilmedi. CHP'li meclis üyesi Reşat Oktay, konuya son derece duyarlı davranan meclise teşekkür etti.

Siyasi nezaket gereği

Konserve Koyu ile ilgili maddenin geçen meclis toplantısında da görüşüldüğünü ve CHP'li Meclis üyelerinin evet dememesi üzerine ilgili daire başkanlığına geri gönderildiğini hatırlatan Başkan Türel, şöyle konuştu: “Bize sürpriz bir yaklaşımdı. Çünkü bununla ilgili Muratpaşa Belediyesi kendi meclisinden bunu olumlu olarak geçirmiş ve bize göndermiş. Aslında komisyonumuzun da teknik olarak incelemesi neticesinde bu konu bir karara bağlanmıştı. Ancak CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin talebi olan bu konuya Büyükşehir'deki CHP grubunun evet dememesi bizi bir sürprizle karşı karşıya bırakmıştı. Bunun üzerine İmar Şehircilik Daire Başkanlığına konuyu göndermiştik. CHP Grubunun Muratpaşa Belediyesi'nin müspet olarak yani olumlu olarak karara bağladığı bir konuda çekimser kalması üzerine biz de siyasi nezaket gereği, CHP arkadaşlarımızın kararına uygun bir adım atmayı uygun gördük. Sizin çekimser oy vereceğini öğrenmemizle birlikte biz de AK Parti grubu olarak böyle bir karar oluşturduk.”

Mecliste Finike'nin Yalnız mahallesinde mermer ocağı planlamasıyla ilgili madde AK Parti Grubu'nun hayır demesiyle oy çokluğuyla reddedildi.