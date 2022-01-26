Büyükşehir'den 1 milyon TL'lik fidan protokolü

Bu protokol ile 1 milyon TL'lik fidan toprakla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu arasında ağaçlandırma çalışmaları, yanan alanların yeniden fidanla buluşturulması ve Antalya'nın farklı bölgelerinde yeşil alan oluşturulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, büyük Manavgat yangınında çok büyük acılar yaşadıklarını belirterek, bu süreçte tüm Türkiye'nin farklı kesimlerinden destek gördüklerine dikkat çekti.

“Öğrencileri dikilen fidanlık alanda ağırlayacağız”

Başkan Muhittin Böcek, TED Başkanı Selçuk Pehlivanloğlu ile anlamlı bir işbirliği yaptıklarını belirterek, “Kasım ayında aldığımız meclis kararı ile bir protokol imzalıyoruz. Okulları ve sosyal projeleriyle tüm Türkiye'de önemli çalışmalar yapıyorlar. Orman yangınlarında canımız yandı. Türk turizminin ve tarımının başkenti Antalya olarak Manavgat yangınlarına katkısı olanları unutmayacağız. Bütün öğrencilerimizi ilerleyen zamanlarda fidanları dikeceğimiz alanlarda ağırlayacağız” dedi.

“Antalya'nın bağrı yanmıştı”

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise yaşamı yeniden yeşertmek için bir adım attıklarını kaydetti. Türkiye Eğitim Derneği olarak düzenledikleri kampanya ile bir miktar para topladıklarını anlatan Pehlivanoğlu, “Antalya'nın bağrı yanmıştı, biz de az- çok bir fidanla Antalya'nın ciğerlerinin tekrar toparlanmasına katkısı olması adına çalışma yaptık. Başkanımızla görüştük. Şimdi bu işbirliği protokolünü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki Antalya'mızda bir daha böyle orman yangını yaşanmaz” diye konuştu.

“1 milyon TL'lik bağış”

Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Derneği ile imzalanan protokol ile TED, Büyükşehir Belediyesi'ne bir milyon TL bağışta bulundu. Büyükşehir Belediyesi, bu bağışla ağaçlandırma çalışmaları, yeni yeşil alanlarını oluşturulmasını sağlayacak.