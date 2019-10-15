Büyükşehirden 13 bin çocuğa diş tedavisi

Merkezde 2019 yılı itibariyle 5-14 yaş arası yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çocukların sağlıklı gülümsemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. 5-14 yaş arası çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti sunan merkezde 2019 yılı itibariyle yaklaşık 13 bin çocuğa tedavi işlemi uyguladı. Merkezde çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, çürük oluşmasını engelleyici dolgu, çürük dişlere dolgu, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları gerçekleştiriliyor. Merkezdeki diş hekimleri aynı zamanda çocukları diş sağlığı konusunda da bilgilendiriyor.

Merkezin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve yoğun bir talebin olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Birim Sorumlusu Dr. Filiz Hamzaoğlu, “Aileleriyle beraber merkezimize gelen çocuklarımıza süt dişi kanal tedavisi, dolgu, diş temizliği ve diş çekimi gibi işlemler uyguluyoruz. Çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimini veriyoruz. Onlara dişlerine nasıl sağlıklı bakmalarını anlatıyoruz. Maket üzerinde diş fırçalamayı anlatıyoruz. Diş fırçalama alışkanlığının olmaması yüzünden çocuklarda özellikle çürük ve diş etleri problemleri yaygın görülüyor. Bu konuda ailelere görev düşüyor, fırçalama alışkanlığını çocuklarına kazandırmalılar” diye konuştu.

Torunu Elif Sare'yi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne getiren Durmuş Bakla verilen hizmetten çok memnun olduğunu söyleyerek, “Torunumun dişlerine dolgu yapıldı ve çürük dişi çekildi. Doktorlarımız da çok ilgililer teşekkür ederim” diye konuştu.

Kızını diş merkezine getiren Fadime Korkut da “Daha öncede merkeze gelip hizmet almıştık. Doktorlardan ve muayeneden kızım çok memnun kaldı. Dolgu yaptırmıştık şimdi de kırık diş tedavisi için geldik” diye konuştu.