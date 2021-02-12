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Büyükşehir'den 14 Şubat'a özel ‘Sevda Türküleri' konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel olarak “Sevda Türküleri” konseri düzenliyor.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM Korosu; Pandemi tedbirleri kapsamında14 Şubat Pazar günü evlerinden çıkamayacak Antalyalıların keyifli vakit geçirebilmesi adına online müzik ziyafeti yaşatacak.


Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü'nde resmi sosyal medya hesaplarından ve televizyondan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti tarafından verilecek özel konser düzenleyecek.



Konservatavardan online konser


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Sevgililer Günü için hazırlanan ‘Sevda Türküleri' online konserinin çekimleri tamamlandı. Pandemi kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleştiren çekimlerde; İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti tarafından birbirinden güzel eserler seslendirildi.

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