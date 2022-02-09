Büyükşehirden 19 ilçede, 1312 personel ile sinekle mücadele

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı vektör mücadelesi ekipleri, sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi çeşitli uçkun türlerine karşı mücadele çalışmalarını kış aylarında da aralıksız sürdürüyor. 19 ilçede bin 312 personel ve 70 araç ile etkili bir çalışma yürütüyor. Yaz aylarında Antalyalıların sorun yaşaması için sineklerin larva dönemi olan kış aylarında, ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Izgaralar, yer altı yağmur suyu kanalları, kanalizasyon hatları, fosseptik çukurları, rögarlar, ağıl ve ahır gibi üremeye uygun ortamlarda kontrol ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.