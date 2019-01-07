Büyükşehir'den 5 yılda 7 bin kişiye evde sağlık hizmeti

Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik yoksunluk içindeki yatalak, engelli ve yaşlı durumdaki vatandaşlara yönelik verdiği evde bakım hizmetinden 5 yılda 7 bin 727 vatandaş faydalandı

Başkan Menderes Türel tarafından ilk kez 2005 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti ile ekonomik yoksunluk içindeki hasta vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri ve rutin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, öz bakımı gerçekleştirilen ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, hastaneye götürülüyor. Evde Bakım Hizmeti, 2014 yılından bu yana 7 bin 727 vatandaşa ulaştı. 5 bin doktor muayenesi, 2 bin 500 diş muayenesi, 40 bin hemşire ziyareti, 13 bin ambulans hizmeti, , 13 bin 658 bakım elemanı hizmeti, 1500 de fizyoterapi hizmeti verildi.

Dört dörtlük hizmet alıyoruz

2016 yılında yaşadığı bir iş kazasında sol ayağını kaybeden Musa Eksilme, 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetinden faydalandığını belirterek, “Yaşadığım talihsiz kaza sonucu bugüne kadar 5 ameliyat geçirdim. 2016 yılından itibaren Evde Bakım Hizmeti alıyorum. Telefonda konuştuğum santraldeki memurlardan evimize gelen doktor ve hemşireye kadar tüm sağlık ekibinden çok memnunum. Hepsi teker teker çok ilgililer. Dört dörtlük hizmet alıyoruz. Tedavimi kontrol edip pansuman yapıyorlar, ilaçlarımı kontrol ediyorlar, ambulans ile hastaneye götürüp getiriyorlar. Belediyemizin Sosyal Hizmetlerinden gelip evimize eşya yardımında da bulundular. ” diye konuştu.

Akrabalarım bu kadar ilgilenmez

Bu hizmetten yararlanan 72 yaşındaki Abdullah Yiğiter “Eşim vefat ettiğinden beri yalnız yaşıyorum, şeker hastalığımdan dolayı da felç geçirdim. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi evde bakım servisi yapıyor. Doktorumuz geliyor sağlık kontrollerimi yapıyor, görevli bir kızımız gelip evimin temizliğini yapıyor alışverişimi yapıyor. Öz temizlik, bakımımı yapıyorlar. Kendi akrabalar benimle bu kadar ilgilenmez. Allah Menderes Türel Başkanımızdan ve personelinden razı olsun” dedi.

Feride'ye bayram yaşatıyorlar

Altı yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan engelli birey Feride Mehmetoğlu'nun annesi Safiye Mehmetoğlu, “Bu ziyaretler aslında Feride'nin bayram günleri. Feride doktorlar ve hemşireler gelince çok seviniyor. Onların yakın ilgisi onu çok mutlu ediyor. İyi ki varlar. Bez dahil ne lazımsa hemen getiriyorlar. Hep yardımcı oluyorlar. Allaha şükürler olsun ki Antalya'da yaşıyoruz da böyle bir imkana sahibiz. ” ifadelerini kullandı.