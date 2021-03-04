Büyükşehir'den 8 Mart'ta kadın personele izin

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki kadın çalışanların bir gün idari izinli sayılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'yı geliştiren ve güzelleştiren projelerini kadın çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde pozitif ayrımcılık yaparak, kadın çalışanlara bir gün idari izin verme kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Böcek, memur, işçi tüm kadın çalışanlarının 8 Mart'ta izinli sayılacağını kaydetti.

Başkan Muhittin Böcek, Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent haline getirmek için kadını erkeği tüm Büyükşehir personelinin özveriyle gece gündüz çalıştığını ifade etti. Belediyede, vatmanlıktan, itfaiye erliğine, güvenlik görevlisinden, otobüs şoförlüğüne her kademede kadınların görev aldığını belirten Böcek, belediye hizmetlerine kadın eli değdiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların emeğine ve fikirlerine büyük önem verdiklerini belirterek, kadına verdikleri değerin bir göstergesi olarak genel sekreterlik dahil belediyenin en önemli makamlarını kadınlara emanet ettiklerini söyledi.