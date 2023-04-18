Büyükşehirden, Akseki ve Gündoğmuş yollarına yaz çalışması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki İlçesi'nde yaşanan yangın sonrasında bozulan Güneykaya, Hocaköy, Kepez, Kepezbeleni Mahallelerinin 24 kilometrelik grup yolunda bakım-onarım-alt yapı-genişletme ve asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler ekipleri, Gündoğmuş ilçesi Çiçekoluk Mahallesi'nde de sorumluluk alanında bulunan grup yolunda yol genişletme ve şarampol temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Yaz aylarında sıklıkla kullanılan yollar güvenli ve konforlu hale getiriliyor.