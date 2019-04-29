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Büyükşehirden Alanya'ya 300 bin çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’yı yaz sezonuna hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'yı yaz sezonuna hazırlıyor. Park ve Bahçeler ekipleri sorumluluk alanı içerisindeki bölgelere 300 bin yazlık bitki ve çiçek dikti.


Alanya merkez, Oba, Tosmur, Konaklı, Türkler başta olmak üzere, sorumluluk sahası içinde bulunan park, bahçe, yeşil alan, kaldırım, refüj ve yürüyüş yollarında ocak ayı boyunca dikilen yazlık çiçekler kendini göstermeye başladı.


Gruplar halinde çalışan ekipler, Alanya'da 300 bin çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturdu. Aynı zamanda bitki ve çiçek dikiminin yanı sıra Park ve Bahçeler ekipleri, sorumluluk alanı içinde bulunan yerlerdeki süs havuzlarını da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Havuzların içinde temizlik yapan ekipler, aydınlatma sistemlerini de elden geçiriyor.

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